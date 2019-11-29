رياضة | عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأهلي الهزيمة الأولي في مشواره الإفريقي على يد النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في رادس بالجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المنتظر توقيع غرامة مالية على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة وفقاً للائحة والتي تنص على تغريم اللاعبين حال الهزيمة في بطولة إفريقيا.