رياضة | عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى الأهلي الهزيمة الأولي في مشواره الإفريقي على يد النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في رادس بالجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وبات من المنتظر توقيع غرامة مالية على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة وفقاً للائحة والتي تنص على تغريم اللاعبين حال الهزيمة في بطولة إفريقيا.
وسيتم خصم الغرامة المالية من اللاعبين خلال صرف الدفعة المقبلة من المستحقات فيما ستكون هناك عقوبة إضابة على أيمن أشرف مدافع الفريق بعد حصوله على البطاقة الحمراء .
وقد يتراجع الأهلي عن عقوبة أيمن أشرف لوجود جدل كبير حول واقعة طرد اللاعب وفقاً ما أظهرته الكاميرات في إعادة اللقطة خلال المباراة.