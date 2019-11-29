رياضة | نتيجة مباراة الأهلي اليوم.. طرد وخسارة أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الأهلي اليوم.. طرد وخسارة أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، بفوز الفريق الساحلي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف النجم الساحلي الوحيد، ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس في تونس.

وبدأت المباراة بطريقة حماسية من جانب النادي الأهلي، رغبة منه في إدارة هدف التقدم حيث شهدت بداية المباراة شن الهجمات المتتالية على حارس الفريق الساحلي.

وشهدت الدقيقة العاشرة إشهار الحكم البتسواني الكارت الأحمر المُباشر لصالح أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، بداعي تعمده دفع مهاجم المنافس خارج منطقة الجزاء.

وظهرت ملامح الغضب على الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني، اعتراضًا على قرار الحكم حيث حدثت اشتباكات بين الجهازين الفنيين قبل أن يتدخل الحكم لإنهاء الأمر.

وكاد ياسين الشيخاوي مهاجم الفريق التونسي، من إدراك أول أهداف المباراة، في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد استلامه تمريره داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس الشناوي، ولكن يطيح بها خارج الشباك.

وحاول فايلر، إغلاق الناحية الدفاعية والتي تأثرت بطرد أيمن أشرف، حيث أجرى تبديلًا بنزول محمد هاني بدلًا من وليد سليمان، للحفاظ على الصلابة الدفاعية.

ورغم النقص العددي الذي واجهه المارد الأحمر، ظل الفريق في حالة هجوم على المنافس وشن العديد من الهجمات المتتالية بهدف إدراك التقدم.

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وفي الشوط الثاني، دخل الأهلي بنفس طريقته الحماسية، إلا أن ياسين الشيخاوي فاجئ الجميع بإحرازه هدف التقدم، في الدقيقة 50.

وحاول فايلر العودة للسيطرة على الطريقة الهجومية عن طريق نزول وليد أزارو مهاجم الفريق بدلًا من حسين الشحات، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

كما أجرى فايلر، أخر تبديلاته في الدقيقة 72 بخروج علي معلول بسبب تعرضه للإصابة ونزول أليو ديانج في وسط الملعب.

وظل المارد الأحمر يواصل ضغطه حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يطلق الحكم البتسواني صافرة النهاية معلنًا فوز الفريق التونسي، بأول نقاط المجموعة.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي" والتي تُقام بينهما مباراة حاليا في ملعب الجوهرة الزرقاء بأن درمان لحساب نفس الجولة.

ولم يتذوق الأهلي، طعم الفوز على النجم الساحلي التونسي، في تونس من قبل حيث انتهت جميع مبارياته هناك سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ويطمح النادي الأهلي، للتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ ما يقرب من ستة أعوام، وتحديدًا عقب الفوز بنهائي عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النجم الساحلي إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يقبع الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.