رياضة | دوري أبطال إفريقيا - نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي Champions AHLY

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال إفريقيا - نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي Champions AHLY والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة بين النادي الأهلي وفريق النجم الساحلي بفوز النادي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف المباراة بين الأهلي والنجم الساحلي :-

بدأ النادي الأهلي المباراة بشكل جيد واستحوذ على الكرة في أول 10 دقائق، وتعرض مدافعه ايمن اشرف للطرد في الدقيقة 12 من المباراة بعد عركلة مهاجم النجم الساحلي التونسي، وسيطر الحذر على الفريقين طوال أحداث الشوط الأول خوفا من تلقي الأهداف، وشارك محمد هاني بدلا من وليد سليمان وذلك من أجل الحفاظ على الجانب الدفاعي للنادي الأهلي بعد طرد لاعبه.

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ونجح فريق النجم الساحلي التونسي في احراز هدفه الوحيد في بداية الشوط الثاني من المباراة عن طريق ياسين الشيخاوي بعد عرضية رائعة من الجبهة اليمنى، وحافظ الفريق التونسي على تلك النتيجة طوال الشوط الثاني، وسيطر الفريق الأهلاوي على أحداث المباراة بعد ذلك ولكن بدون خطورة على مرمى النجم.

وتعرض اللاعب التونسي علي معلول للإصابة خلال الشوط الثاني وخرج عن أثرها من اللقاء، ونزل بديلا له اللاعب المالي اليو ديانج من أجل تحريك احمد فتحي كظهير أيسر بعد إصابة معلول.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا على منافسه فريق الجونة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي عاد من توقفه بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي بالجولات الأخيرة.

ونجح فريق الهلال السوداني في تحقيق الفوز على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات تلك المجموعة أيضاً، وتصدر الفريق مجموعته منذ البداية، ويأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.