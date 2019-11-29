رياضة | ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي من تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "رادس" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي الفوز من نظيره الأهلي، مستغلا النقص العددي للاعبي النادي الأهلي، بعد تعرض أيمن أشرف لطرد مبكر في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، عقب إيقافه للاعب بيده أثناء طريقه للمرمى، حصل إثرها الضيوف على ركلة حرة مباشرة، تصدى لها حائط الصد بنجاح.

وصمد لاعبي الاهلي دفاعيا أمام الشراسة الهجومية للنجم الساحلي، قبل أن يقوم فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بإخراج وليد سليمان، ونزول محمد هاني بديلا له لتعويض طرد أيمن أشرف، لينهي حكم المباراة الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن ياسين الشيخاوي من مباغتتة مرمى الحارس محمد الشناوي بالهدف الأول في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ليعلن عن هدف التقدم للفريق التونسي، مستغلا النقص العددي للمارد الأحمر.

ولم ينجح لاعبي الأهلي في إدراك هدف التعادل طوال أحداث الشوط الثاني رغم العديد من المحاولات، بسبب البسالة الدفاعية الكبيرة التي أظهرها لاعبو الفريق التونسي على أرضهم ووسط جماهيرهم.

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وفي نفس المجموعة، تمكن الهلال السوداني من تحقيق الفوز على نظيره بلاتنيوم الزمبابوي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي

1- الهلال السوداني برصيد 3 نقاط.

2- النجم الساحلي التونسي برصيد 3 نقاط.

3- الأهلي المصري بدون نقاط.

4- بلاتنيوم الزمبابوي بدون نقاط.