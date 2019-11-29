رياضة | نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي - دوري أبطال إفريقيا Champions League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي - دوري أبطال إفريقيا Champions League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي في تحقيق الفوز على مضيفه الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "رادس" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي في خطف الفوز أمام نظيره الأهلي، مستغلا النقص العددي للاعبي النادي الأهلي، بعد تعرض أيمن أشرف لطرد مبكر في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، عقب إيقافه للاعب بيده أثناء طريقه للمرمى، حصل إثرها الضيوف على ركلة حرة مباشرة، تصدى لها حائط الصد بنجاح.

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وتمكن لاعبي الاهلي من الاستبسال الدفاعي أمام الشراسة الهجومية للنجم الساحلي، قبل أن يقوم فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بإخراج وليد سليمان، ونزول محمد هاني بديلا له لتعويض طرد أيمن أشرف، لينهي حكم المباراة الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن ياسين الشيخاوي من مباغتتة مرمى الحارس محمد الشناوي بالهدف الأول في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ليعلن عن هدف التقدم للفريق التونسي، مستغلا النقص العددي للمارد الأحمر.

ولم يتمكن لاعبي الأهلي من إدراك هدف التعادل طوال أحداث الشوط الثاني رغم العديد من المحاولات، بسبب البسالة الدفاعية الكبيرة التي أظهرها لاعبو الفريق التونسي على أرضهم ووسط جماهيرهم.