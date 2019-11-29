رياضة | دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بهزيمة أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بهزيمة أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إفتتح النادي الأهلي مشواره في المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا بهزيمة من النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أقيم في ملعب رادس الاولمبي بالعاصمة التونسية تونس.

سجل هدف المباراة الوحيد النجم المخضرم ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

طرد أيمن أشرف

بدأ الشوط الأول بصدمة للأهلي ومدربه رينيه فايلر، حينما أشهر الحكم البوتسواني جوشوا بوندو البطاقة الحمراء المباشرة للمدافع أيمن أشرف في الدقيقة 13.

وقام فايلر بأولى تبديلاته بسحب وليد سليمان، والدفع بمحمد هاني، ليتحول أحمد فتحي لمركز قلب الدفاع.

تماسك الأهلي

رغم الطرد، إلا أن لاعبو الأهلي تماسكوا على أرضية ملعب رادس، عن طريق نقل الكرات القصيرة والإستحواذ، ولم يشكل النجم اي خطورة على مرمى الشناوي سوى في كرة وحيدة عن طريق ياسين الشيخاوي أطاح بها فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي

هدف النجم الساحلي

بدأ الشوط الثاني بهجوم من النجم الساحلي لإستغلال النقص العددي، وتحقق الهدف في الدقيقة 50 بتمريرة طولية من ميدراني، ليستلمها الشيخاوي داخل منطقة جزاء الاهلي ويودعها مرمى الشناوي .

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تراجع النجم وسيطرة الأهلي

تراجع النجم كثيراً لمحاولة الحفاظ على الهدف أملاً في إستغلال المساحات في دفاع الأحمر بهجمة مرتدة، مما سمح للمارد الأحمر بالسيطرة على منتصف الميدان.

وأجرى فايلر التغيير الثاني بنزول وليد ازارو بدلاً من حسين الشحات.

إصابة معلول

وتلقى النجم التونسي على معلول إصابة في الدقيقة 64، غادر على إثرها ملعب المباراة تاركاً مكانه للمالي أليو ديانج.

فرصة خطيرة للأهلي

وأضاع جونيور أجاى أخطر فرص الأهلى في الدقيقة 63، حين سدد رأسية أمسك بها حارس النجم الساحلي.

مرت باقي دقائق المباراة وسط تراجع النجم، وفشل الأهلي في إدارك التعادل، لتنتهي المباراة بأول هزيمة لفايلر.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النجم الساحلي للنقطة 3، ويظل الأهلي دون رصيد.