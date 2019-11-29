اونلاين | «يلا شوت» WATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN SPORT HD كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» WATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN SPORT HD كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت رابط ماتش الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع.

يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو مع فريق مازيمبي الكونغولي يوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق مازيمبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بداية من دور المجموعات عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.