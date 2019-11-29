ترتيب هدافي خليجي 24 بعد مباريات اليوم الجمعة 29 – 11- 2019

الجمعة 29 نوفمبر 2019

هدافي خليجي 24

أسدل الستار على مباريات اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر، للمجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقامة حاليا في قطر.



ترتيب هدافي خليجي 24

ويستعرض موقع الخليج 365 ترتيب هدافي البطولة بعد مرور جولتين من دور المجموعات وجاء ترتيب الهدافين كالتالي :_

1_ عبدالكريم حسن (قطر).. برصيد 3 أهداف.

2_ علي مبخوت (الإمارات).. برصيد 3 أهداف.

3_ محمد قاسم (العراق).. برصيد هدفين.

العراق تهزم الإمارات وتؤكد قوتها

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وفي سياق متصل أكد المنتخب العراقي على قوته في بطولة كأس الخليج العربي وتغلب على الإمارات بثنائية نظيفة ليحقق العراقيين الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات.

اليمن تتلقى هزيمة قاسية من قطر

وعلى الجانب الآخر اكتسح المنتخب القطري نظيره اليمني بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 التي تستضيف أحداثها قطر.

ترتيب المجموعة الأولى

بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي وكذلك فوز قطر صاحبة الأرض على اليمن يصبح ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي كالتالي :_

العراق: 6 نقاط

قطر: 3 نقاط

الإمارات: 3 نقاط

اليمن: بدون نقاط.