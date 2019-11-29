ترتيب مجموعات خليجي 24 بعد مباريات الجمعة  29/11/2019

الجمعة 29 نوفمبر 2019

خليجي 24

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي بثنائية نظيفة في إفتتاحية مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي ، بينما اكتسحت قطر منتخب اليمن بسداسية نظيفة في المباراة الثانية.



ترتيب مجموعات خليجي 24

ويستعرض موقع الخليج 365 ترتيب مجموعات كأس الخليج العربي بعد الجولة الثانية للمجموعة الأولى وإليكم الترتيب :_

المجموعة الأولى:

العراق: 6 نقاط

قطر: 3 نقاط

الإمارات: 3 نقاط

اليمن: بدون نقاط

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المجموعة الثانية

الكويت: 3 نقاط

البحرين: نقطة

عمان: نقطة

العراق تهزم الإمارات وتؤكد قوتها

أكد المنتخب العراقي على قوته في بطولة كأس الخليج العربي وتغلب على الإمارات بثنائية نظيفة ليحقق العراقيين الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات.

اليمن تتلقى هزيمة قاسية من قطر

وعلى الجانب الآخر اكتسح المنتخب القطري نظيره اليمني بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 التي تستضيف أحداثها قطر.

مباريات المجموعة الثانية

وستستكمل غدا السبت باقي مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات حيثُ سيلعب المنتخب السعودي ضد البحرين بينما منتخب الكويت المنتعش بفوز على السعودية بالجولة الماضية سيلاقي منافسه عمان .