خليجي 24| حصاد مباريات الجمعة 29 – 11 – 2019

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الجمعة 29 نوفمبر 2019
انطلقت اليوم الجمعة 29 – 11 – 2019 الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي بمبارتي الإمارات ضد العراق واليمن ضد قطر ضمن إطار منافسات المجموعة الأولى.
العراق تهزم الإمارات وتؤكد قوتها
أكد المنتخب العراقي على قوته في بطولة كأس الخليج العربي وتغلب على الإمارات بثنائية نظيفة ليحقق العراقيين الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات.
واستطاع منتخب العراق أن يخرج من الشوط الأول متفوقاً بهدفين دون رد على الإمارات عن طريق علاء عباس وعلاء عبدالزهرة بالدقيقتين “6 و37” وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة ليرفع العراقيين رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى .
اليمن تتلقى هزيمة قاسية من قطر
وعلى الجانب الآخر اكتسح المنتخب القطري نظيره اليمني بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 التي تستضيف أحداثها قطر.
وبهذا الفوز العريض، يرتفع رصيد المنتخب القطري إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب اليمني في المركز الأخير بلا أي رصيد من النقاط، وذلك في المجموعة الأولى.
ترتيب المجموعة الأولى
بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي وكذلك فوز قطر صاحبة الأرض على اليمن يصبح ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي كالتالي :_
العراق: 6 نقاط
قطر: 3 نقاط
الإمارات: 3 نقاط
اليمن: بدون نقاط
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