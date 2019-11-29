"أليجري" يرفض التواجد في الدوري الإنجليزي مفضلا الاسترخاء

الجمعة 29 نوفمبر 2019

أليجري

استقر المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي "ماسيمليانو أليجري" على الاستمرار بالابتعاد عن مجال الإدارة الفنية بالوقت لأخذ قسط كبير من الراحة قبل العودة لمعارك كرة القدم والمنافسات القوية.

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ووفقا لصحيفة "لا جازيتا" الإيطالية، فقد رفض أليجري فكرة القيادة الفنية لأرسنال الإنجليزي، بحيث أنه يفضل العمل من بداية الموسم المقبل.

وكان أرسنال، قد أقال اليوم الجمعة مدربه الإسباني "أوناي إيمري"، بعد تدهور النتائج والابتعاد عن المربع الذهبي للبريميرليج ليتولى ليونبيرغ نجم الفريق السابق ومساعد إيمري القيادة الفنية بشكل مؤقت.

الجدير بالذكر أن لدى أرسنال كلا من، براندن رودجيرز وماوريسيو بوتشتينو إضافة لميكائيل أرتيتا، على طاولة إدارة المدفعجي، من أجل الاستقرار على رجل المرحلة المقبلة ببداية الموسم الجديد.