شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بلد الوليد أمام سيلتا فيجو في الليجا والان مع التفاصيل

الجمعة 29 نوفمبر 2019 بلد الوليد يستضيف ملعب "بالايدوس" مباراة سيلتا فيجو أمام بلد الوليد في ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

حيث أعلن أوسكار جارسيا المدير الفني لفريق سيلتا فيجو عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي :- حراسة المرمى : سيرخيو الفاريز خط الدفاع : لوكاس أولازا - نيستور أراوخو - جوزيف إيدو - هوغو مالو خط الوسط : دينيس سواريز - ستانسيلاف لوبتكا - بابي ديوب Advertisements خط الهجوم : بيون سيستو - اياغو سباس خونكال - سانتي مينا بينما أعلن سيرجيو سوريانور المدير الفني لنادي بلد الوليد عن تشكيل فريقه وجاء كالأتي :- حراسة المرمى : جوردي ماسيب. خط الدفاع : ناتشو مارتينيز - محمد ساليسو - كيكو - خافي مويانو. خط الوسط : أوسكار بلانو - خواكين فيرنانديز - ميكيل - بابلو هيرفياز خط الهجوم : سيرجي جوارديولا - ساندرو راميريز ويحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة، بينما بحتل بلد الوليد المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

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