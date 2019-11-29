شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالأزرق أمام مازيمبي في بداية المشوار الإفريقي والان مع التفاصيل

الجمعة 29 نوفمبر 2019 أسفر اجتماع اللجنة الفنية لمباراة الزمالك ومضيفه تبي مازيبي الكونغولي، عن تحديد زي الفريق المصري خلال مواجهات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، في المباراة المقرر إقامتها غدا، بالثالثة عصرا على ملعب "تي بي مازيمبي".

وجاءت نتيجة الاجتماع بأن يرتدي الزمالك الزي الأزرق وحارس بالقميص الأخضر، بينما يرتدي أصحاب الأرض الزي التقليدي. الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يعود للمشاركة بالشامبيونزلرج الإفريقي، بعد غيابه الموسم الماضي وتتويجه بالكونفدرالية، إلا أنه يحضر بمباراة الغد رفقة مدربه ميتشو جريحا من الهزيمة المحلية أمام إنبي بهدفين لهدف، ليبحث العودة والابتسانة لشفاه أنصاره حال الانتصار على مازيمبي.

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