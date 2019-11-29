ديسمبر الناري.. مواجهات قوية تنتظر برشلونة في شهر الكلاسيكو 

الجمعة 29 نوفمبر 2019

برشلونة

يستعد نادي برشلونة الإسباني للعب مباريات قوية في شهر ديسمبر، خلال بطولتي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.



حيث يأمل الفريق الكتالوني في تحقيق نتائج إيجابية للإستمرار في صدارة الليجا، وذلك بعد حسم التأهل لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، مباريات برشلونة خلال شهر ديسمبر.

يفتتح برشلونة مبارياتة في شهر ديسمبر بمباراة قوية أمام نادي أتلتيكو مدريد، يوم الأحد 1/ 12، وذلك على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ومايوركا

وفي السابع من ديسمبر، يستعد برشلونة لمواجهة مايوركا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على أرضية ملعب كامب نو.

إنتر ميلان وبرشلونة

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يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيرة نادي إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب سان سيرو.

ريال سوسيداد وبرشلونة

ويعود برشلونة من المواجهة الأوروبية إلى بطولة الليجا بمباراة ريال سوسيداد، يوم الرابع عشر من ديسمبر، على ملعب أنويتا.

برشلونة وريال مدريد.. كلاسيكو الأرض

وفي الثامن عشر من ديسمبر، يستضيف برشلونة غريمة التقليدي فريق ريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي ستقام على أرضية ملعب كامب نو.

برشلونة وألافيس

وفي الحادي والعشرين من ديسمبر، يلاقي برشلونة نظيره ألأفيس، على ملعب كامب نو.

ويتصدر برشلونة جدول مسابقة الليجا برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد.

بينما يتصدر العملاق الكتالوني مجموعتة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة.