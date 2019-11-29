خمس مواجهات هامة لريال مدريد فى شهر ديسمبر.. بينهم الكلاسيكو

الجمعة 29 نوفمبر 2019

ينتظر نادى ريال مدريد الإسبانى مواجهات هامة وصعبة فى شهر ديسمبر، خلال مسابقتي الدوري الإسباني ودورى أبطال أوروبا.



ويترقب عشاق الميرنجي مستوى الفريق مع المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، وخصوصاً بعد التألق الكبير الذي يعيشة الفريق في الأونة الأخيرة.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، جدول مباريات ريال مدريد في شهر ديسمبر.

ريال مدريد وإسبانيول

يستهل ريال مدريد مبارياته فى شهر ديسمبر بمواجهة متكافئة أمام إسبانيول، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"،ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، وذلك فى يوم السبت السابع من ديسمبر.

كلوب بروج وريال مدريد

وفي الحادي عشر من ديسمبر، يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فريق كلوب بروج البلجيكى على ملعب "يان بريدل"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

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فالنسيا وريال مدريد

يعود ريال مدريد بعد المواجهة الأوروبية إلى إستكمال مباريات الليجا، بمباراة قوية أمام فالنسيا، على ملعب المستايا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، وذلك يوم الأحد الخامس عشر من ديسمبر.

برشلونة وريال مدريد.. الكلاسيكو المنتظر

وبعدها بثلاثة أيام فقط وتحديداّ في الثامن عشر من دبسمبر، يواجه ريال مدريد غريمة التقليدي نادي برشلونة، على ملعب الكامب نو، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد وأتليتك بلباو

ويختتم ريال مدريد مباريات شهر ديسمبر يوم الأحد الثاني والعشرين من ديسمبر بمباراة أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثانى من ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.

بينما يحتل الفريق الملكى المركز الثاني فى ترتيب المجموعة الأولى من دورى أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر باريس سان جيرمان برصيد 13.