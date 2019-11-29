مباريات قوية تنتظر إنتر ميلان في شهر ديسمبر

الجمعة 29 نوفمبر 2019

يستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي، لمواجهة مباريات قوية للغاية خلال شهر ديسمبر، في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا .



ويستعرض لكم "الخليج 365"، مباريات إنتر ميلان في شهر ديسمبر.

إنتر ميلان وسبال

يبدأ إنتر ميلان مباريات شهر ديسمبر بمواجهة متوازنة أمام فريق سبال، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.

روما وإنتر ميلان

وفي السادس من ديسمبر يستعد النيراتزوري لمواجهة قوية أمام نادي روما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، والتي ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا.

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إنتر ميلان وبرشلونة

يستضيف إنتر ميلان فريق برشلونة الإسباني، يوم العاشر من ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب سان سيرو، حيث لا بديل أمام النيراتزوري سوى تحقيق الإنتصار لضمان التأهل لدور الستة عشر من البطولة.

فيورنتينا وإنتر ميلان

يعود إنتر ميلان بعد منافسة دوري أبطال أوروربا إلى بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، لمواجهة فريق فيورنتينا في الخامس عشر من ديسمبر، على ملعب أرتيميو فرانتشي.

إنتر ميلان وجنوى

ويختتم إنتر ميلان مباريات شهر ديسمبر أمام فريق جنوى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب سان سيرو.

ويحتل الإنتر المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي برصيد أربعة وثلاثين نقطة.

وكذلك يحتل المركز الثاني في مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد سبعة نقاط.