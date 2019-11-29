شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شمال إفريقيا ينتخب «الشيباني» رئيسًا.. ويكرم منتخبي مصر والجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد في السادسة من مساء اليوم الجمعة، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا بتونس، على هامش بطولة شمال إفريقيا تحت ٢٠سنة.

وتم انتخاب عبدالحكيم الشيباني، رئيس الاتحاد الليبي، رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا بالتزكية، في ضوء تبادل رئاسة الاتحاد بالتناوب.

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وقام اتحاد شمال إفريقيا بتكريم مصر بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وتسلم الدكتور جمال محمد على، درع التكريم.

كما تم تكريم منتخب الجزائر بمناسبة فوزه ببطولة إفريقيا وتسلم عبدالله قداح وبهلول عمار درع التكريم.

حضر اجتماع الجمعية العمومية من مصر الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد، ومن تونس وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي، ومن ليبيا عبدالحكيم الشيباني، رئيس الاتحاد الليبي، ومن الجزائر بهلول عمار وعبدالله قداح، ومن المغرب حسن الفيلالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المغربي، ومحمود الهمامي، الأمين العام لاتحاد شمال إفريقيا، ورضا كريم، الأمين المساعد لاتحاد شمال إفريقيا.