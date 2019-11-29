شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: الزمالك بالأزرق ومازيمبي بزيه التقليدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومازيمبي الكونغولي، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بملعب مازيمبي عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق والحارس الزي الأخضر، بينما يرتدي مازيمبي الزي الأبيض والشورت الأسود، فيما يرتدي الحارس الزي الأحمر وحكم اللقاء الأسمر.

حضر الاجتماع حمادة أنور، رئيس بعثة الفريق بالكونغو، وأحمد زاهر، المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد عيد، عضو الجهاز الطبي، وأحمد شعبان المترجم، ومحمد مصطفى ميلا.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي عصر غدٍ السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.