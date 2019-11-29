شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاهلى «22-20» في قمة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الزمالك لكرة اليد على الأهلى بنتيجة 20-22 في المباراة التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر، فى نهاية الدور الأول لدورى المحترفين لكرة اليد.
شهدت المباراة ماراثونا قويا بين الفريقين وتفوق الزمالك على الأهلي في الشوط الأول لقمة الدوري بين القطبين، وانتهى الشوط بنتيجة 5-9.
قدم الزمالك عرضا رائعا في الشوط الأول واستطاع انتزاع السيطرة بفضل خبرة «ميسي» كرة اليد أحمد الأحمر ومعه هتلر حائط السد المنيع.
حرص على حضور المباراة رئيس الاتحاد المهندس هشام نصر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد رفع شعار لا للتعصب قبل المباراة التي أقيمت بحضور 150 مشجعا فقط مقسمة على 75 لكل فريق.
وفى الشوط الثانى حاول الأهلى العودة لأجواء المباراة وتقليص الفارق لكن الزمالك استبسل وحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء الذي حسمه الأبيض لصالحه.
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