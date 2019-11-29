شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تمطر شباك اليمن بسداسية نظيفة في «خليجي 24» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب قطر الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره اليمن بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد خليفة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة خليجي 24 المقامة بقطر.

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أحرز أهداف المنتخب القطري عبدالكريم حسن الحاج «3 أهداف» في الدقائق 29 و37 و72، والمعز على في الدقيقة 57، وعبدالله الأحرق في الدقيقة 85، وأكرم عفيف في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة يحصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط في البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام العراق، ويظل منتخب اليمن بلا نقاط.