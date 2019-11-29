شكرا لقرائتكم الزمالك يفوز على الأهلى 22/20 بدورى المحترفين للكبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أما على صعيد المرتبط مواليد 2002 فحقق الأهلى المتصدر الفوز بنتيجة 28 /25 على نفس الصالة .
تستأنف المسابقة من جديد بعد إنتهاء بطولة الأمم الإفريقية نهاية يناير المقبل حيث سيكون الشهر القادم فترة إعداد للاعبي المنتخب الوطني مع المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا سيتخلله عدة مباريات ومعسكرات دولية خارجية إستعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .
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