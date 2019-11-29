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الزمالك يفوز على الأهلى 22/20 بدورى المحترفين للكبار...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 22/20  فى إطار ختام المرحلة الأولى بدورى المحترفين الكبار للموسم المحلى 2019 / 2020 على صالة أكتوبر الدولية .

 

انتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بتفوق الزمالك بنتيجة 9 /5 فى شوط شهد تألق الثلاثى أحمد الأحمر و يحيى الدرع و مصطفى خليل ، ليستمر سطو الفريق الأبيض على مجريات الأمور فى الشوط الثانى لتحقيق الفوز فى اللقاء .

 

أما على صعيد المرتبط مواليد 2002 فحقق الأهلى المتصدر الفوز بنتيجة  28 /25 على نفس الصالة .

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تستأنف المسابقة من جديد بعد إنتهاء بطولة الأمم الإفريقية نهاية يناير المقبل حيث سيكون الشهر القادم  فترة إعداد للاعبي المنتخب الوطني مع المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا سيتخلله عدة مباريات ومعسكرات دولية خارجية إستعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

 

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