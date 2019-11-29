شكرا لقرائتكم الاهلي يخسر أمام النجم الساحلي في تونس بـ 10 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.

الاهلي بدأ المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

فيما لعب النجم بتشكيل مكوّن من أشرف كرير وجدى كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمار الجمل – عمر كوناتى – زياد بوغطاس ومالك بعيو – محمد المثنانى – ماهر الحنّاشى، وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.





الشوط الاول

وجاءت بداية المباراة هادئة إلى حد ما وأن كان صاحب الأرض قد بدأ ينشط تدريجياً ويبدأ الهجوم على مرمى محمد الشناوي وسقط عمرو السولية للاصابة وتوقف اللقاء لمدة قصير تلقي خلالها اللاعب العلاج ثم عاد للمشاركة في المباراة.

تدريجياً نشط أداء الاهلي عن طريق رمضان صبحي وأجاي لكن السيطرة الأكثر فاعلية كانت للفريق التونسي عن طريق ياسين الشيخاوي وسالتو والحناشي.

وفي الدقيقة 13 يشهر الحكم البتسواني بطاقة حمراء لأيمن اشرف لعرقلة لاعب النجم الساحلي وسط أعتراض لاعبي الاهلي لكن الحكم الببتسواني جوشوا بوندو رفض الإمتثال لطلب لاعبي الاهلي واصر على طرد أيمن اشرف.

Advertisements

بمرور الوقت واصل الفريق التونسي ضغط على الاهلي مُستغلاً النقص العددي في صفوف المار الأحمر لكن دفاع الاهلي تصدى لهذه الهجمات ، وشارك محمد هاني بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 29.

عاد اللعب وسط الملعب وتراجعت الخطورة على مرمى الفريقين وحاول رمضان صبحي وأجاي والشحات شن هجمات على مرمى الشناوي كما ضغط الشيخاوي وسالتو بحثاً عن تسجيل هدف التقدم ونال أجاي بطاقة صفراء للخشونة بعدها ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.





الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط واضح من جانب الفريق التونسي الذى ضغط مبكرأ بهدف التسجيل وكان له ما أراد حيث سجل ياسين الشيخاوي هدف التقدم للنجم في الدقيقة 50 مُستغلاً تمريرة جيدة وتسلّمها الشيخاوي بشكل جيد دون رقابة من دفاع الاهلي وتحديداً رامى ربيعة الذى لم يحسن التغطية فسدد الشيخاوي الكرة في الشباك الحمراء.

بعد الهدف لم ينشط الفريق التونسي وواصل الضغط على الاهلي فيما مازال المارد الأحمر مُتراجعاً دون سبب.

شارك أزارو في الدقيقة 61 بدلاً من حسين الشحات ، ونشط أداء الاهلي بشكل واضح مُحاولاً تسجيل هدف التعادل وتعرض على معلول لأصابة قوية في العضلة الضامة وحاول الجهاز الطبي اسعافه داخل الملعب لكن دون جدوى ليخرج معلول من أرض الملعب ويشارك ديانج بدلاً منه.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ضغط واضح من جانب الاهلي الذى حاول من خلال تسديدات قفشة وتحركات أجاي ورمضان صبحي من العمق لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز النجم الساحلي بهدف نظيف.