شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: بعد الآسيوية.. إدارة الهلال طالبتني بلقب المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف رازفان لوتشيسكو، المدير الفني للهلال، أن إدارة النادي طلبت منه تحقيق لقب كأس العالم للأندية بعدما توج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني.

وقال المدرب الروماني في مقابلة مع قناة " digisport" الرومانية، يوم الجمعة: كأس العالم للأندية تجربة فريدة من نوعها، يحلم بها الكثير من المدربين، ويجب أن أكون مستعدا لمواجهة يورغن كلوب مدرب ليفربول، وبدأنا في جمع المعلومات عن الفرق التي من الممكن أن نواجهها.

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لقاء لوتشيسكو في موقع القناة الالكتروني

ويفتتح الهلال مشواره في مونديال الأندية بملاقاة الترجي التونسي، والفائز من المباراة سيواجه فلامنغو البرازيلي.

وكشف لوتشيسكو أنه بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي حققها الهلال بعد 19 عاما، طلبت منه الإدارة وأنصار النادي الفوز بكأس العالم للأندية، موضحا: كان الحديث بشكل يومي عن تحقيق اللقب القاري، وأن النادي لم يحقق اللقب منذ 19 عاما، وبعد أن فزنا بدوري الأبطال، وعندما وصلنا إلى المطار، قالوا لي: نريد كأس العالم للأندية.

وواصل: لا أعرف ماذا سأفعل بعد كأس العالم للأندية، أشعر بأنني غير عادي من خلال النتائج التي أحققها، وأنا فخور بالنتائج التي تمكنت من تحقيقها وسعيد للغاية، وأشعر بأنني في حالة جيدة.