شكرا لقرائتكم غوارديولا يأسف لإقالة إيمري.. ولا يتوقع هبوط نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة، إن نيوكاسل يونايتد حقق بعض النتائج الإيجابية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ستيف بروس، مضيفا أن الفريق يملك الكفاءة اللازمة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواجه نيوكاسل خطر الهبوط الموسم الماضي لكنه أفلت من منطقة الخطر في النصف الثاني من الموسم ليحتل المركز 13 تحت قيادة الإسباني رفائيل بنيتز الذي غادر النادي قبل بداية الموسم الحالي.

ورغم بداية متواضعة هذا الموسم تحت قيادة بروس تغلب نيوكاسل على توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد ويحتل حاليا المركز 14 في الدوري برصيد 15 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل التوجه لملاقاة نيوكاسل يونايتد غدا السبت "الأمر يكون صعبا مع مدرب جديد لكن الفريق حقق نتائج جيدة. أعتقد أن نيوكاسل سيبقى في الدوري الممتاز.

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وكشف قائلا "الفريق يتمتع بقوة بدنية وسرعة أمام المرمى. هيكل الفريق يشبه إلى حد كبير الوضع تحت قيادة بنيتز".

وجاءت الهزيمة 2-1 أمام نيوكاسل في يناير في الموسم الماضي لتكون ضربة لجهود سيتي في التتويج باللقب قبل أن ينتفض الفريق بقيادة غوارديولا ويحقق 14 انتصارا متتاليا ليتفوق على ليفربول في نهاية المطاف بنقطة واحدة.

وقال غوارديولا "في الموسم الماضي نسينا أن نلعب. أحرزنا هدفا ثم توقفنا عن الهجوم. استفدنا تماما من تلك التجربة لكنه كان يوما صعبا وسيئا".

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 28 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر وبفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني لكن غوارديولا قال إن الصراع على اللقب ليس في ذهنه في هذه المرحلة من الموسم.

وأضاف المدرب الإسباني "لا أفكر في التتويج حاليا. أولا يجب علينا تخطي ليستر ثم ليفربول. أدرك ضرورة تجنب الخسارة في الوقت الحالي". كما تجنب غوارديولا الإجابة عن سؤال عما إذا كان مساعده ميكل أرتيتا مرشحا لتدريب أرسنال بعد إقالة أوناي إيمري يوم الجمعة وقال "أشعر بأسف من أجل إيمري. في كل مرة يتم إقالة مدرب لا أعتبره من الأخبار السارة على الإطلاق. هذا لا يغير من رأيي فيه. إنه مدرب محترف بشكل مذهل. أنا واثق أنه سيجد وظيفة أخرى قريبا".