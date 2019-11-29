انتر ميلان ينافس سان جيرمان لضم خاميس رودريجيز بالصيف المقبل

يرغب نادي إنتر ميلان بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا على رغبة طلب من أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، هذا بحسب ما ذكرته عدد من تقارير صحفية إيطالية.

حيث نشرت صحيفة “La Repubblica” الإيطالية، إن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع خاميس من ريال مدريد في الصيف المقبل، موضحة أن اللاعب خاميس يرغب بالرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة المشاركة، كما تابعت الصحيفة أن إنتر ميلان يدخل في منافسة قوية من باريس سان جيرمان لضم خاميس في الصيف، كما ذكرت مجموعة تقارير أن إنتر ميلان قد يحاول ضم رودريجيز في يناير المقبل، وليس الصيف.

يذكر أن ريال مدريد يريد بيع خاميس بـ 50 مليون يورو، والذي قد خاض مع فريقه 9 مباريات هذا الموسم بكل المسابقات، ويذكر أن خاميس عاد للانضمام لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي بعد موسمين في بايرن ميونخ الألماني.