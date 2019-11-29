ترتيب الدورى المصرى اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إقيم اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019 مباراة واحدة فى بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف المقاولون العرب نظيرة الجونة ضمن الجولة السادسة . المقاولون العرب يتصدر الدوري بهدفي محمد سالم في الجونة حقق فريق المقاولون العرب الفوز علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم في الدقيقة 72 و84 ، من عمر مباراة الفريقين بالجولة السادسة بالدوري، والتي أقيمت علي ملعب ذئاب الجبل. Advertisements وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى : وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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