مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلاقي النجم الساحلي التونسي الأهلي ضمن اول جوله من دور المجموعات بمنافسات المجموعة الثانيه بدوري ابطال افريقيا في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة بملعب رادس الأولمبي. و تأهل النجم الساحلي إلى دور المجموعات عقب تخطي عقبة فريق هافيا كوناكري بنتيجة 7-1 في لقاء الإياب بعدما خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، ثم تخطي أشانتي كوتوكو عقب الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 ثم الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء العودة بتونس، و يعد الجزائري كريم العريبي أخطر لاعبي الفريق التونسي و هو هداف الفريق برصيد 7 أهداف ولمشاهدة مباراة الأهلي والنجم الرياضي الساحلي دون انقطاع من هنا

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