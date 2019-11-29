شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تصادم عنيف بين أجاى و حارس النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصادم النيجيرى أجاى لاعب فريق الاهلى مع حارس النجم الساحلى بالدقيقة 64 من عمر الشوط الثانى فى محاولة من أحراز هدف التعادل للاحمر و العودة بنتيجة اللقاء خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الاولى من دورى المجموعات فى بطولة دورى ابطال أفريقيا .

الاهلي بدأ المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

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فيما يلعب النجم بتشكيل مكوّن من أشرف كرير وجدى كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمار الجمل – عمر كوناتى – زياد بوغطاس ومالك بعيو – محمد المثنانى – ماهر الحنّاشى، وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.