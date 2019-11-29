حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المقاولون العرب يتصدر الدوري بهدفي محمد سالم في الجونة المقاولون العرب يتصدر الدوري بهدفي محمد سالم في الجونة الأهلى يغادر تونس فجراً بعد مواجهة النجم الساحلي فى دوري الأبطال الأمن يوافق على 5 آلاف مشجع بمباراتى الأهلي والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر مران الزمالك.. اعتراض على فتح كاميرات استاد مازيمبى.. وكرة طائرة لفك الضغط الزمالك ومازيمبي .. ميتشو يدرس تأمين وسط الملعب في مواجهة الغد Advertisements الزمالك ومازيمبي.. ميتشو يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق بعد العشاء الاتحاد العربي يخطر الإسماعيلي بموعد قرعة الدور ربع النهائي محمد الحنفي حكمًا لمباراة الاتحاد والإسماعيلي

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