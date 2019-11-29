شاهد.. طرد أيمن أشرف امام النجم الساحلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ايمن اشرف مدافع الأهلي للطرد في الدقيقة 13 من عمر مباراة الفريق الأحمر امام النجم الساحلي التونسي في دوري ابطال افريقيا. جاء طرد ايمن اشرف عقب عرقلته لمهاجم النجم الساحلي ، ليحتسب الحكم ركلة حرة من خارج منطقة جزاء الأهلي، ويطرد ايمن اشرف. الاهلي بدأ المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي. فيما يلعب النجم بتشكيل مكوّن من أشرف كرير وجدى كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمار الجمل – عمر كوناتى – زياد بوغطاس ومالك بعيو – محمد المثنانى – ماهر الحنّاشى، وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو. Advertisements





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