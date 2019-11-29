فيديو .. الشناوى ينقذ هدف التعزيز لـ" ماهر الحناشى "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقد محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى هجمة ماهر الحناشى مهاجم النجم الساحلى بالدقيقة 51 من عمر الشوط الثانى فى محاولة تعزيز بهدف ثانى للفريق التونسى . الاهلي بدأ المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي. Advertisements فيما يلعب النجم بتشكيل مكوّن من أشرف كرير وجدى كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمار الجمل – عمر كوناتى – زياد بوغطاس ومالك بعيو – محمد المثنانى – ماهر الحنّاشى، وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.

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