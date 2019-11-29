شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ومازيمبي ..بطل الكونغو بالأبيض وأبناء ميت عقبة بالازرق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم بملعب مازيمبي عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق والحارس الزي الاخضر.. بينما يرتدي مازيمبي الزي الأبيض والشورت الأسود بينما يرتدي الحارس الزي الاحمر وحكم اللقاء الاسمر.

وحضر الاجتماع حمادة أنور رئيس بعثة الفريق بالكونغو وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي وأحمد شعبان المترجم ومحمد مصطفي ميلا.

ويدرس ميتشو المدير الفنى تأمين وسط ملعب ألفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومازيمبي

ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.