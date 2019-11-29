شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يطالب اتحاد الكرة باستبعاد محمود البنا من إدارة مبارياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو سيراميكا كليوباترا من ادارة اتحاد الكرة باستبعاد الحكم الدولى محمود البنا من ادارة مبارياته المستقبلية فى دورى القسم الثانى . جاء ذلك بعدما احتسب محمود البنا ضربة جزاء غير صحيحة للقناة الذى كان يواجه سيراميكا امس فى الدورى وتسببت فى خسارة الفريق لنقطتين هامتين فى سباق المنافسة على الصعود بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل . واكدوا مسئولو سيراميكا فى خطابهم المرسل الجبلاية أن البنا لديه سابقة فى الموسم الماضى مع الفريق كلفته خسارة اللقاء . Advertisements يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب السويس صاحب المركز الثانى برصيد 10 نقاط .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يطالب اتحاد الكرة باستبعاد محمود البنا من إدارة مبارياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.