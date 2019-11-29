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شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يطالب اتحاد الكرة باستبعاد محمود البنا من إدارة مبارياته والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك بعدما احتسب محمود البنا ضربة جزاء غير صحيحة للقناة الذى كان يواجه سيراميكا امس فى الدورى وتسببت فى خسارة الفريق لنقطتين هامتين فى سباق المنافسة على الصعود بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل .
يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب السويس صاحب المركز الثانى برصيد 10 نقاط .
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