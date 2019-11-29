شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلى والنجم الساحلي في رادس بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنطلقت منذ قليل مباراة الاهلي والنجم الساحلي بإستاد رادس في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويضم تشكيل الاهلي لمباراة النجم الساحلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي. Advertisements فيما يجلس على دكة الإحتياطي ، كلاً من: شريف إكرامي ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو . ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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