شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..النجم الساحلي يحافظ على التقدم بهدف الشيخاوي أمام الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلي والنجم الساحلي التونسي المقامة حالياً على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا ، وسط تفوق أحمر على أصحاب الأرض فنيا وبدنيا والنتيجة اصبحت تقدم النجم بهدف نظيف.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

الاهلي بدأ المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

فيما يلعب النجم بتشكيل مكوّن من أشرف كرير وجدى كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمار الجمل – عمر كوناتى – زياد بوغطاس ومالك بعيو – محمد المثنانى – ماهر الحنّاشى، وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.

وجاءت بداية المباراة هادئة إلى حد ما وأن كان صاحب الأرض قد بدأ ينشط تدريجياً ويبدأ الهجوم على مرمى محمد الشناوي وسقط عمرو السولية للاصابة وتوقف اللقاء لمدة قصير تلقي خلالها اللاعب العلاج ثم عاد للمشاركة في المباراة.

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تدريجياً نشط أداء الاهلي عن طريق رمضان صبحي وأجاي لكن السيطرة الأكثر فاعلية كانت للفريق التونسي عن طريق ياسين الشيخاوي وسالتو والحناشي.

وفي الدقيقة 13 يشهر الحكم البتسواني بطاقة حمراء لأيمن اشرف لعرقلة لاعب النجم الساحلي وسط أعتراض لاعبي الاهلي لكن الحكم الببتسواني جوشوا بوندو رفض الإمتثال لطلب لاعبي الاهلي واصر على طرد أيمن اشرف.

بمرور الوقت واصل الفريق التونسي ضغط على الاهلي مُستغلاً النقص العددي في صفوف المار الأحمر لكن دفاع الاهلي تصدى لهذه الهجمات ، وشارك محمد هاني بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 29.

عاد اللعب وسط الملعب وتراجعت الخطورة على مرمى الفريقين وحاول رمضان صبحي وأجاي والشحات شن هجمات على مرمى الشناوي كما ضغط الشيخاوي وسالتو بحثاً عن تسجيل هدف التقدم ونال أجاي بطاقة صفراء للخشونة بعدها ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط واضح من جانب الفريق التونسي الذى ضغط مبكرأ بهدف التسجيل وكان له ما أراد حيث سجل ياسين الشيخاوي هدف التقدم للنجم في الدقيقة 50 مُستغلاً تمريرة جيدة وتسلّمها الشيخاوي بشكل جيد دون رقابة من دفاع الاهلي وتحديداً رامى ربيعة الذى لم يحسن التغطية فسدد الشيخاوي الكرة في الشباك الحمراء.

بعد الهدف لم ينشط الفريق التونسي وواصل الضغط على الاهلي فيما مازال المارد الأحمر مُتراجعاً دون سبب.