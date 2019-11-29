شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : يجب إقالة نيبوشا من تدريب الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة الى المسئولين عن فريق الجونة وطالبهم برحيل الصربي نيبوشا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، وذلك بعد خسارة الفريق أمام المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادس من مسابقة الدوري.
وأوضح عماد متعب في تصريحات لقناة أون سبورت ، قائلا "يجب إقالة نيبوشا، من تدريب الجونة، وذلك بع الخسارة أمام المقاولون العرب و يجب على مسئولي النادي التدخل، لا نقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق في المباريات الماضية والجونة ليس له أي أنياب هجومية، على الرغم من أنه يمتلك لاعبين على مستوى عال من الكفاءة، ولكن ينقصه مدرب يستطيع توظيفهم بشكل جيد".
وأشار عماد متعب أن المدرب لم يضيف أي جديد للفريق منذ بداية الموسم الجاري.
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