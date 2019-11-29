فوز الطلائع والجزيرة فى ختام المرحلة الأولى بدورى مرتبط اليد.. والأهلى يتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 17 بختام المرحلة الأولى لدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 .
شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، المعادى على 6 أكتوبر 22/18 و الطيران على سبورتنج 27 /25 و البنك الأهلى على الأوليمبى 33/27 و هليوبوليس على أصحاب الجياد 34 /22 و طلائع الجيش على سموحة 26 /18 و الجزيرة على حدائق الأهرام 25 /19 و الزهور على جزيرة الورد 25 /23 و الحوار على محافظة الفيوم 32 /11 .
يتصدر الاهلى المسابقة برصيد 49 نقطة و يليه البنك الأهلى 48 نقطة ثم الطيران و الزمالك على التوالى بنفس الرصيد .
تستأنف المسابقة من جديد بعد إنتهاء بطولة الأمم الإفريقية نهاية يناير المقبل حيث سيكون الشهر القادم فترة إعداد للاعبي المنتخب الوطني مع المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا سيتخلله عدة مباريات ومعسكرات دولية خارجية إستعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .
جدول ترتيب دوري المرتبط
مباراة الاهلي والزمالك مرتبط
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