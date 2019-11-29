شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة تعادل سلبي بين الأهلي والنجم الساحلي وطرد أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلي والنجم الساحلي المقامة حالياً على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

الاهلي بدأ المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

فيما يلعب النجم بتشكيل مكوّن من أشرف كرير وجدى كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمار الجمل – عمر كوناتى – زياد بوغطاس ومالك بعيو – محمد المثنانى – ماهر الحنّاشى، وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.

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وجاءت بداية المباراة هادئة إلى حد ما وأن كان صاحب الأرض قد بدأ ينشط تدريجياً ويبدأ الهجوم على مرمى محمد الشناوي وسقط عمرو السولية للاصابة وتوقف اللقاء لمدة قصير تلقي خلالها اللاعب العلاج ثم عاد للمشاركة في المباراة.

وتدريجياً نشط أداء الاهلي عن طريق رمضان صبحي وأجاي لكن السيطرة الأكثر فاعلية كانت للفريق التونسي عن طريق ياسين الشيخاوي وسالتو والحناشي ، ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وفي الدقيقة 13 يشهر الحكم البتسواني بطاقة حمراء لأيمن اشرف لعرقلة لاعب النجم الساحلي وسط أعتراض لاعبي الاهلي لكن الحكم رفض الإمتثال لطلب لاعبي الاهلي واصر على طرد أيمن اشرف.