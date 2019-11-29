الطرد الثالث يكشف أخطاء أيمن اشرف في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع ايمن أشرف لاعب الاهلي فريقه في مأزق حرج للغاية خلال مباراة النجم الساحلي المقامة حالياً على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعرض للطرد في الدقيقة من عمر المباراة.
أيمن اشرف الذى يقدم أداء متواضع مع المارد الأحمر رغم أنه يشارك أساسياً فشل في إستغلال جميع الفرص التى تُتاح له ولم يُعبر عن نفسه بشكل جيد ويرتكب أخطاء فادحة في كثير من المباريات ما يتسبب في خسارة فريقه نقاط أو إستقبال أهداف على خلفية هذه الأخطاء.
أيمن اشرف ارتكب خطأ ساذج في مباراة الاهلي والنجم الساحلي المقامة حالياً جعل الحكم البتسواني جوشوا بوندو يشهر البطاقة الحمراء مباشرة له.
أيمن اشرف تعرض للطرد بشكل مباشر مرتين في بطولة الدوري خلال مشاركته فيها كما نال 38 بطاقة صفراء خلال مشاركاته عموما ًفي الدوري لكنه حصل على 49 بطاقة صفراء في جميع البطولات التى شارك فيها بجانب الطرد في لقاء النجم الساحلي.
يحتاج أيمن اشرف لأن يكون ملتزماً داخل الملعب وأن يُصحح من أخطاؤه الفنية وغيرها التى تُكلف فريقه كثيراً.
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