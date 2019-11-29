شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شمال أفريقيا يكرم مصر علي لقب أمم افريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد في السادسة من مساء اليوم إجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بتونس علي هامش بطولة شمال أفريقيا تحت ٢٠سنة المقامة حاليا، وتم انتخاب عبدالحكيم الشيباني رئيس الاتحاد الليبي لرئاسة اتحاد شمال أفريقيا بالتذكية في ضوء تبادل رئاسة الاتحاد بالتناوب.

كما قام اتحاد شمال أفريقيا بتكريم بعثة منتخب مصر للشباب بمناسبة فوز المنتخب الأولمبي الوطني ببطولة افريقيا تحت ٢٣سنة، وتسلم الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة ، درع التكريم.

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وقام الاتحاد أيضا بتكريم منتخب الجزائر بمناسبة فوز المنتخب الجزائري الأول ببطولة افريقيا وتسلم عبدالله قداح وبهلول عمار درع التكريم.

حضر اجتماع الجمعية العمومية من مصر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ومن تونس وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي ومن ليبيا عبدالحكيم الشيباني رئيس الاتحاد الليبي ومن الجزائر بهلول عمار وعبدالله قداح ومن المغرب حسن الفيلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المغربي ومحمود الهمامي الأمين العام لاتحاد شمال أفريقيا ورضا كريم الأمين المساعد لاتحاد شمال أفريقيا