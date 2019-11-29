وائل جمعه حكم مباراة الأهلي والنجم أفسد الشوط الأول

انتقد وائل جمعه نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق حكم لقاء الأهلي والنجم الساحلي والذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب رادس ضمن دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. و طرد حكم اللقاء لاعب الأهلي ايمن اشرف في الدقيقة 13 من عمر المباراة. وقال وائل جمعه خلال استديو قناة بي أن سبورت : "هناك شروط لم تطبق، الكرة لم تكن مع لاعب النجم لكي يطرد أيمن أشرف". لم تكن مع لاعب النجم لكي يطرد أيمن أشرف". وتابع :"أيمن أشرف كان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء إنما بطاقة حمراء ظالمة". وواصل :"الحكم أفسد الشوط الأول، والنجم سيكون شجاعًا في الشوط الثاني ".

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