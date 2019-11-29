جماهير القلعة الحمراء تُنادي: أفريقيا يا أهلي

طالبت جماهير الأهلي، لاعيبة القلعة الحمراء، التأهل وتقديم دور مميز وأداء جيد في دور المدموعات لدوري أبطال أفريقيا، خاصة مع بداية مباراة الأهلى والنجم الساحلى التي بدأت في التاسعة مساء اليوم .

وتصدر هاشتاج أفريقيا ياأهلي، موقع التواصل الإجتماعي تويتر، خلال الساعات الأخيرة من

اليوم الجمعة ومع بدء لقاء الأهلي والنجم الساحلي، المقام على ملعب رادس الأولمبي .

ويقع الاهلي في المجموعة الثانية مع كلاً من النجم الساحلي ، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا

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بوندو .

ويبدأ "الأحمر" مشواره بدور المجموعات على أفضل حال بعدما نجح في تخطي نادي اطلع بره السوداني بنتيجة 13-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول، ثم جاء البطاقة نحو دور المجموعات من بوابة كانو سبورت الغيني بعد الفوز عليه ذهابا بنتيجة هدفين دون رد، ثم التغلب عليه في برج العرب بأربعة أهداف نظيفة .