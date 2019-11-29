بالفيديو .. النجم يسجل هدف أول في شباك الأهلي

سجل فريق النجم الساحلي التونسي الهدف الأول في شباك الأهلي ، بالمواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب رادس ضمن

منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز الهدف اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة 49 من عمر المباراة لتصبح النتيجة تقدم النجم بهدف دون رد ، ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف النجم الأول في شباك الأهلي