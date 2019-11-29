ننشر نتائج مباريات ختام الدور التمهيدي لدوري محترفين اليد رجال

أنتهت منذ قليل مباريات ختام الدور التمهيدي لمحترفي كرة اليد رجال والتي اسفرت عن النتائج التالية: فوز الزمالك على الاهلى بنتيجه 20/22 فوز اكتوبر علي المعادى بنتيجه 23/24 فوز سبورتنج على الطيران بنتيجه 25/27 فوز الاوليمبى على البنك الاهلى بنتيجه 22/28 Advertisements فوز هليوبلس على اصحاب الجياد بنتيجه 25/26 بنتيجه 25/26 فوز طلائع الجيش على سموحه بنتيجه 28/30 فوز حدائق الاهرام على الجزيره بنتيجه 22/28 فوز جزيره الورد علي الزهور بنتيجه 22/23 تعادل الحوار مع الفيوم بنتيجه 20/20 .

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