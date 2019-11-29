ياسمين عطية تتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه بمدريد

تاهلت بطلة مصر في الكاراتية ياسمين عطية الي نهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتية بوزن ٥٥ كجم المقام حاليا بمدربد. ومن المنتظر أن تلتقي ياسمين بطلة تركيا بنهائي البطولة لوزن _55 كجم تركيا بنهائي البطولة لوزن _55 كجم [وفازت ياسمين علي بطلة كازاخستان في دور ال64 بنتيجة 6/0 وفي دور ال 32 اطاحت ببطلة بيرو بنتيجة 7/2 32 اطاحت ببطلة بيرو بنتيجة 7/2 وفي دور ال16 اطاحت ببطلة ألمانيا بنتيجة 4/0 وفي دور ال8 فازت امام بطلة إنجلترا بنتيجة 5/0 أما في دور نصف نهائي فاطاحت ببطلة أسبانيا بنتيجة 8/0 .

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