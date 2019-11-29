شوط أول سلبي بين الاهلي والنجم التونسي.. وطرد اشرف مع بداية اللقاء

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء الأهلي والنجم الساحلي بستاد رادس بالعاصمة التونسية في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

طرد الحكم البتسواني جوشوا أبوندو مدافع الاهلي ايمن اشرف في الدقيقة 13 لعرقلته ياسين الشيخاوي في كرة مشتركة بينهما.

يذكر ان المجموعة الثانية، تضم بجانب الاهلي والنجم كلا من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي وانتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بملعبه بهدف دون رد.

الشوط الأول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين مع تأمين الاهلي لخط دفاعه خوفا من حماس لاعبي المنافس

فوجئ الجميع بطرد الحكم لمدافع الاهلي ايمن اشرف في الدقيقة 13 لعرقلته لماهر الحناشي ويلعب الأهلي بـ10 لاعبين مما تتسبب في تغيير بطل مصر لطريقته وتأمين دفاعاته.

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يحاول النجم استغلال النقص العددي ويفرض بقوة سيطرته على منطقة المناورات ،ويهدر ياسين الشيخاوي بغرابة من انفراد كامل

ومعه زميله ماهر الحناشي.

يحاول الأهلي تهدئه اللقاء وتمويت الكرة من خلال تمرير الكرة بشكل قصير او طويل مع الاعتماد على جبهة على معلول الظهير الأيسر لتخفيف الضغط التونسي على دفاعات الأهلي.

عاب النجم البطء في نقل الكرة وعدم الفاعلية خاصة في الثلث الأخير من ملعب الأهلي.

انحصرت الكرة في منتصف الملعب مع محاولات من النجم ولكنها باءت بالفشل لتراجع انيس سالتو والشيخاوي والحناشي رغم وجود نقص عددي.

هدأ رتم اللقاء في الدقائق الـأخيرة حيث حقق الأهلى مراده بتمويت الكرة وفرض أدائه على المنافس.