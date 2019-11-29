تنس طاولة المنيا يهزم الزهور العنيد بعقر داره (٤-٣) في ختام الدور الاول بالممتاز

حقق فريق نادي المنيا ، رابع انتصاراته بعد فوز غالي ، اليوم الجمعة، على الزهور ، في ختام جولات الدور الاول من الممتاز"أ" لتنس الطاولة، حيث تقدم الزهور على المنيا في أولى أشواط اللقاء ، بنتيجة (٣-٢)، وتعادل المنيا في ثاني المباريات ، والتي خاضها اللاعب عبدالله شريف ، بنتيجة (٣-١).

وواصل التقدم محمد يحيي بنتيجة (٣-٠)للمنيا، وتعادل الزهور في الشوط الرابع (٣-١) الذي جمع لاعبي الفريقين تحت ٢١سنه، وتقدم المنيا في المباراة الزوجية (٣-٠)التي شارك بها لاعبي المنيا ، محمد يحيي ، وعبدالله شريف، وتعادل الزهور في سادس مباريات اللقاء (٣-١)، وحسم الفريق المنياوي اللقاء الاخير

بفوز اللاعب اسامه عنتر بالمباراة الفاصلة (٣-٠) للمنيا.

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بذلك الفوز انتهى الدور الاول من الدوري الممتاز "أ"، بفوز المنيا بأربعة جولات من أصل خمسة، ليحتل بذلك الفريق المنياوي المركز الثاني برصيد ١٢ نقطة، بعد فريق الزمالك المتصدر بـ١٥نقطة.

ويقود الفريق المنياوي خلال هذا الموسم، الكابتن سيد موسى، المدير الفني، ومحمود خليل، المدير الاداري، تحت إشراف ، نور مدكور ، عضو مجلس الادارة والمشرف على النشاط.