الزمالك يهزم الأهلي 22 / 20 ويتصدر دوري محترفي كرة اليد

حقق فريق الزمالك لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين بختام منافسات الدور التمهيدي الأول لدوري محترفي كرة اليد . وتصدر الزمالك جدول الترتيب بعدما فاز على الأهلي بنتيجة 22 / 20 ليتأهل الفريقين الى الدور الثاني حيث جاء الأهلي في الكمركز الثاني. على الأهلي بنتيجة 22 / 20 ليتأهل الفريقين الى الدور الثاني حيث جاء الأهلي في الكمركز الثاني. ومن المقرر ان تستأنف مباريات الدور الثاني بعد تأهل 8 فرق عقب انتهاء بطولة افريقيا والتي يشارك فيها منتخب مصر يناير المقبل والمقامة في تونس. الثاني بعد تأهل 8 فرق عقب انتهاء بطولة افريقيا والتي يشارك فيها منتخب مصر يناير المقبل والمقامة في تونس. حيث يدخل منتخب مصر لكرة اليد معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة افريقيا وهو ما تسبب في تأجيل دوري المحترفين لما بعد بطولة إفريقيا.

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