تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية حول انتقال لاعب الزمالك السابق محمود عبدالمنعم كهربا إلى صفوف النادي الأهلي خلال انتقالات يناير المقبل. المقبل. وترددت انباء عن عدم اتمام اتقال كهربا للأهلي خلال يناير المقبل بناء على رغبة الجهاز الفني ، في عدم ضم محمود كهربا ، حيث يرفض الجهاز الفني للأهلي ضم محمود كهربا بحجة ان الفريق ليس بحاجة الى جهوده حاليا ، في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه . في عدم ضم محمود كهربا ، حيث يرفض الجهاز الفني للأهلي ضم محمود كهربا بحجة ان الفريق ليس بحاجة الى جهوده حاليا ، في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة جديدة في انتقال كهربا للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.