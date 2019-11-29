ينشر بوابة الوفد بث مباشر على النجم الساحلي الشاب محمد هانى. جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مباراة الاهلى والنجم الساحلى اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.